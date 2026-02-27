Réaménagement de l’échangeur du Rondeau

Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’échangeur du Rondeau, la bretelle de sortie de l’échangeur n°8 Grenoble Libération sera fermée à la circulation du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026 les nuits de 20h30 à 05h30.

Une déviation sera mise en place pour les usagers en direction de Grenoble par :