Infos route : N87 : réaménagement de l'échangeur du Rondeau à Echirolles du 2 au 6 mars
Perturbation
Réaménagement de l’échangeur du Rondeau
Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’échangeur du Rondeau, la bretelle de sortie de l’échangeur n°8 Grenoble Libération sera fermée à la circulation du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026 les nuits de 20h30 à 05h30.
Une déviation sera mise en place pour les usagers en direction de Grenoble par :
- La bretelle de sortie de l’échangeur n°7 Échirolles
- L’avenue des États Généraux
- La RD5b Avenue Paul Verlaine
- La RD 1075 Cours de la Libération