itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 27/02/2026

Infos route : N87 : réaménagement de l'échangeur du Rondeau à Echirolles du 2 au 6 mars

Perturbation

Réaménagement de l’échangeur du Rondeau

 

 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’échangeur du Rondeau, la bretelle de sortie de l’échangeur n°8 Grenoble Libération sera fermée à la circulation du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026 les nuits de 20h30 à 05h30.

Une déviation sera mise en place pour les usagers en direction de Grenoble par :

  • La bretelle de sortie de l’échangeur n°7 Échirolles
  • L’avenue des États Généraux
  • La RD5b Avenue Paul Verlaine
  • La RD 1075 Cours de la Libération

n87-travaux.JPG

Voir toutes les infos trafic