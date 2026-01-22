Infos route : N87 : pose de barrières de Echirolles à Meylan du 26 au 28 janvier
Travaux
Du lundi 26 au mercredi 28 janvier auront lieu des travaux de pose de barrières de nuit de 21h à 5h, sur la N87 de Echirolles à Meylan.
Fermetures successives à l’avancement du chantier
Dans le sens Grenoble vers Chambéry
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°6 Alpexpo
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur Meylan Inovallée
Dans le sens Chambéry vers Grenoble
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur Meylan (N87/A41S) en provenance de l’A41S Carronnerie.
- Fermeture de la bretelle d ‘entrée de l’échangeur Meylan (N87/A41S) en provenance de l’avenue du Taillefer