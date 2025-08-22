Du mardi 26 au mercredi 27 août, des travaux auront lieu de nuit de 20h30 à 05h00 sur la N87 sur la commune de Echirolles pour une inspection d'ouvrage d'art.

Dans le sens Sisteron vers Chambéry :

Fermeture de la bretelle 5 A Sisteron vers Chambéry de l’échangeur Rondeau

Neutralisation de la voie de gauche entre l’échangeur Rondeau et l’échangeur n°7 Échirolles

Dans le sens Chambéry vers Grenoble :