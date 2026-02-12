itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 12/02/2026

Infos route : N87 – Échirolles : travaux nocturnes du 17 au 20 février

Travaux

Du mardi 17 au vendredi 20 février 2026, de 20h30 à 05h00, des travaux de réaménagement de l’échangeur Rondeau auront lieu sur la N87 à Échirolles.

Les impacts sur la circulation seront les suivants :

Dans le sens Grenoble → Chambéry :

  • Fermeture de la bretelle Seyssins → Lyon de l’échangeur n°5 Rondeau.
  • Fermeture de la bretelle Sisteron → Seyssins de l’échangeur n°5 Rondeau.
  • Fermeture de la bretelle Seyssins → Chambéry.

Dans le sens Chambéry → Grenoble :

  • Fermeture de la bretelle Chambéry → Seyssins collectrice Nord.
Voir toutes les infos trafic