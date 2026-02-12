Infos route : N87 – Échirolles : travaux nocturnes du 17 au 20 février
Travaux
Du mardi 17 au vendredi 20 février 2026, de 20h30 à 05h00, des travaux de réaménagement de l’échangeur Rondeau auront lieu sur la N87 à Échirolles.
Les impacts sur la circulation seront les suivants :
Dans le sens Grenoble → Chambéry :
- Fermeture de la bretelle Seyssins → Lyon de l’échangeur n°5 Rondeau.
- Fermeture de la bretelle Sisteron → Seyssins de l’échangeur n°5 Rondeau.
- Fermeture de la bretelle Seyssins → Chambéry.
Dans le sens Chambéry → Grenoble :
- Fermeture de la bretelle Chambéry → Seyssins collectrice Nord.