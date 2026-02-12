Du mardi 17 au vendredi 20 février 2026, de 20h30 à 05h00, des travaux de réaménagement de l’échangeur Rondeau auront lieu sur la N87 à Échirolles.

Les impacts sur la circulation seront les suivants :

Dans le sens Grenoble → Chambéry :

Fermeture de la bretelle Seyssins → Lyon de l’échangeur n°5 Rondeau.

Fermeture de la bretelle Sisteron → Seyssins de l’échangeur n°5 Rondeau.

Fermeture de la bretelle Seyssins → Chambéry.

Dans le sens Chambéry → Grenoble :