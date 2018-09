itinisère - Du 12/09/2018 au 14/09/2018

Du mercredi 12 au vendredi 14 septembre, auront lieu de 21h à 5h des travaux de dépose et pose d'équipements dynamiques sur la N87 à Meylan dans les sens Chambéry vers Grenoble. La voie de doite et la bande d'arrêt d'urgence entre l'échangeur Meylan et l'échangeur n°2 Gabriel-Péri seront neutralisées.