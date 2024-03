Jusqu'au 22/03/2024.

Suite à des travaux de carottage, de la N87 du mercredi 20 au vendredi 22 mars de 21h00 à 05h00 dans le sens Chambéry vers Grenoble, neutralisation de la voie de droite entre l’échangeur de Meylan et l’échangeur n°1 Domaine universitaire et dans le sens Grenoble vers Chambéry Neutralisation de la voie de droite l’échangeur n°4 Saint Martin D’hères et l’échangeur n°2 Gabriel Péri