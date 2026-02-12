Du lundi 16 au mardi 17 février 2026, de 20h30 à 05h30, auront lieu des travaux de réaménagement de l’échangeur Rondeau sur la N87 – A480 à Échirolles.

Les impacts sur la circulation seront les suivants :

Dans le sens Sisteron → Lyon :

Neutralisation de la voie de droite sur l’A480 entre l’échangeur n°6 Comboire Nord et l’échangeur du Rondeau.

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°6 Comboire Nord.

Fermeture de la bretelle Seyssins → Lyon de l’échangeur n°5 Rondeau.

Fermeture de la bretelle Sisteron → Seyssins de l’échangeur n°5 Rondeau.

Fermeture de la bretelle Seyssins → Chambéry.

Dans le sens Chambéry → Grenoble :