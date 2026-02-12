Infos route : N87 / A480 – Échirolles : travaux nocturnes du 16 au 17 février
Travaux
Du lundi 16 au mardi 17 février 2026, de 20h30 à 05h30, auront lieu des travaux de réaménagement de l’échangeur Rondeau sur la N87 – A480 à Échirolles.
Les impacts sur la circulation seront les suivants :
Dans le sens Sisteron → Lyon :
- Neutralisation de la voie de droite sur l’A480 entre l’échangeur n°6 Comboire Nord et l’échangeur du Rondeau.
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°6 Comboire Nord.
- Fermeture de la bretelle Seyssins → Lyon de l’échangeur n°5 Rondeau.
- Fermeture de la bretelle Sisteron → Seyssins de l’échangeur n°5 Rondeau.
- Fermeture de la bretelle Seyssins → Chambéry.
Dans le sens Chambéry → Grenoble :
- Fermeture de la bretelle Chambéry → Seyssins collectrice Nord.