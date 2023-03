Du 06/03/2023 au 07/03/2023

N85- Travaux sur Ligne Haute-tension

En raison de travaux sur une ligne de "Haute-tension", la RN 85 sera fermée, la nuit du lundi 06 au mardi 07 mars 2023 de 20h30 à 06h.

Dans le sens de circulation, Grenoble vers Vizille, entre la bretelle de sortie de l’échangeur n° 8 de l’A480 et l’autopont de Jarrie,

Une déviation sera mise en place par :

– l’A480 en direction de Sisteron

– l’A51 en direction de Sisteron

– l’échangeur n°12 de Vif

– la commune de Vif

– le contournement de la commune de Vif

– La rue du Bruyant,

– l’avenue d’Argenson

– l’avenue du 08 mai 1945

– la RD 63 avenue de la Gare

– la commune de St Georges de Commiers

– la rue de la Tour

– la RD529 route de St Georges de Commiers

– la commune de Champ sur Drac

– la RD 1085b

– la RN85

Dans le sens de circulation, Vizille vers Grenoble,la RN85 sera fermée depuis l’autopont de jarrie, jusqu’au giratoire de Champagnier

Une déviation sera mise en place par :

– la RN85

– la RD 1085b

– la commune de Champ sur Drac

– la RD529 route de St Georges de Commiers

– la rue de la Tour – la RD 63 avenue de la Gare

– l’avenue du 08 mai 1945

– l’avenue d’Argenson

– La rue du Bruyant

– le contournement de la commune de Vif

– l’échangeur n°12 de Vif

– l’A51 en direction de Grenoble

Un itinéraire conseillé sera aussi proposé aux usagers entre Grenoble et Vizille dans les deux sens de circulation par la N87 et la D5 via Brié et Angonnes.