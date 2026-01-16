N85 - Travaux d’hydrocurage

En raison de travaux d’hydrocurage, la N85 sera fermée dans les deux sens de circulation entre la bretelle de sortie de l’échangeur n°8 de l’A480 et le carrefour giratoire de Champagnier du lundi 19 au vendredi 23 janvier 2026, les nuits de 20h30 à 06h00.

Une déviation sera mise en place dans les deux sens de circulation par :

- l’échangeur n°7 « Pont de Claix » de l’A480

- la R.D. 269d (Commune de Pont de Claix)

- le Cours Saint André (R.D. 1075 – Commune de Pont de Claix)

- l’Avenue du Maquis de l’Oisans (R.D. 1085a – Commune de Pont de Claix)

- le carrefour giratoire de Champagnier de la RN85