N85 – Travaux d’entretien dans la " Rampe de Laffrey "

Des travaux d’entretien sont programmés sur la RN85 dans la rampe de Laffrey, du lundi 06 au vendredi 10 octobre 2025 les nuits de semaine entre 20h30 et 06h00.

Restrictions en place les nuits, dans le sens Vizille vers La Mure :

La RN85 sera fermée depuis la bretelle d’accès à la rampe à Vizille sur la D1091.

La RN85 sera fermée depuis la bretelle d’accès depuis Vizille sur la D524.

Une déviation sera mise en place pour les usagers en direction de Vizille par :

la D529 depuis Champ-sur-Drac, via la Motte d’Aveillans

Restrictions en place les nuits, dans le sens La Mure vers Vizille :

La RN85 sera fermée depuis l’intersection avec la D115A à l’entrée de la commune de Laffrey.

Une déviation sera mise en place pour les usagers en direction de Vizille par :

la D529 depuis la Mure, via la Motte d’Aveillans.