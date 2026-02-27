itinisère

Infos route : N481 : travaux sur le pont Pique-Pierre vendredi 6 mars

Travaux

N481 - Travaux sur le pont de Pique-Pierre

 

 

En raison de travaux, la bretelle d’entrée en direction de Grenoble de l’échangeur n°17 St Martin le Vinoux sera fermée à la circulation le vendredi 06 mars de 08h00 à 12h00.

Une déviation sera mise en place par :

  • la RD1075 Avenue du Général Leclerc
  • la RD1075 route de Grenoble
  • la RD1075 rue du Général De Gaulle
  • la RD1075 route de Lyon
  • la RD 105f Avenue de San Marino
  • l’A48 par l’échangeur n°14 St Egrève direction RN481 Bastille

n481-travaux-pont-pique-pierre.JPG

