N481 - Travaux de pose de barrières

En raison de travaux de pose de barrières, des fermetures de bretelles sont programmées du lundi 26 au mercredi 28 janvier, les nuits de 21h00 à 05h00.

Les bretelles seront fermées successivement à l’avancement du chantier.

Les bretelles concernées sont :

la bretelle d’entrée sur la N481 (D1075- route de Lyon) en direction de Lyon

la bretelle d’entrée de l’échangeur n°17 St Martin le Vinoux en direction de la Porte de France

Des déviations locales seront mises en place.