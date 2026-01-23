itinisère

Infos route : N481 : travaux de pose de barrières du 26 au 28 janvier

Travaux

N481 - Travaux de pose de barrières

En raison de travaux de pose de barrières, des fermetures de bretelles sont programmées du lundi 26 au mercredi 28 janvier, les nuits de 21h00 à 05h00.

Les bretelles seront fermées successivement à l’avancement du chantier.

Les bretelles concernées sont :

  • la bretelle d’entrée sur la N481 (D1075- route de Lyon) en direction de Lyon
  • la bretelle d’entrée de l’échangeur n°17 St Martin le Vinoux en direction de la Porte de France

Des déviations locales seront mises en place.

