Infos route : N481 : travaux de génie civil du 19 au 21 janvier

Travaux

N481 - Travaux de génie civil

En raison de travaux de génie civil, des fermetures de bretelles sont programmées du lundi 19 au mercredi 21 janvier, les nuits de 21h00 à 05h00.Les bretelles seront fermées successivement à l’avancement du chantier.

Les bretelles concernées sont :

- la bretelle d’entrée sur la N481 (D1075- route de Lyon) en direction de Lyon
- la bretelle d’entrée de l’échangeur n°17 St Martin le Vinoux en direction de la Porte de France

Des déviations locales seront mises en place.

