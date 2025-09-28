En raison de travaux de réparation du pont de Pique-Pierre, la RN481 sera fermée dans les deux sens de circulation entre les échangeurs n°16 Grenoble-Gares Europole et la Porte de France du mardi 30 septembre au mercredi 01 octobre 2025 la nuit de 20h30 à 06h00.

Dans le sens Lyon vers Grenoble

Une déviation sera mise en place pour les usagers en direction de Grenoble par : o la bretelle de sortie de l’échangeur n°16 Grenoble-Gares o la N481 en direction de Lyon o la bretelle de sortie de l’échangeur n°15 ZI St Martin Le Vinoux o la bretelle d’entrée de l’A480

Dans le sens Grenoble vers Lyon

Une déviation sera mise en place pour les usagers en direction de Lyon par : o la Place Hubert Dubedout jusqu’au quai Claude Bernard o le quai de la Graille o la RD15 rue Durand Savoyat o la RD531 rue Félix Esclangon , o la RD106 rue du Vercors o la bretelle d’entrée de l’A480 en direction de Lyon