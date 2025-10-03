RN 481 – Réparation du pont Pique-Pierre

Dans le cadre des travaux de réparation du pont de Pique-Pierre, le sens Grenoble vers Lyon est fermé à la circulation entre l’échangeur n° 17 St Martin le Vinoux et l’échangeur n°16 Grenoble-Gares, ce qui entraîne un basculement de circulation 24h/24 et 7j/7 entre ces échangeurs jusqu’au lundi 27 octobre 2025.

En complément de ce basculement, la bretelle d’entrée de l’échangeur n°17 St-Martin Le Vinoux reste fermer à la circulation jusqu’au lundi 6 octobre 2025 à 08h00.

Une déviation est en place par :

o la RD1075 Avenue du Général Leclerc

o la RD1075 route de Grenoble

o la RD1075 rue du Général De Gaulle

o la RD1075 route de Lyon

o la RD 105f Avenue de San Marino

o l’A48 par l’échangeur n°14 St Egrève direction RN481 Bastille