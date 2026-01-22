Infos route : N481 : pose de barrières à Saint-Martin-le-Vinoux du 26 au 28 janvier
Travaux
Du lundi 26 au mercredi 28 janvier auront lieu des travaux de pose de barrières de nuit de 21h à 5h, sur la N481 à Saint-Martin-le-Vinoux.
Fermetures successives à l’avancement du chantier
Dans le sens Grenoble vers Lyon
- Fermeture de la bretelle d’entrée sur la N481 (D1075- route de Lyon)
Dans le sens Lyon vers Grenoble
- Fermeture de la bretelle d’entrée St Martin le Vinoux de l’échangeur n°17 St Martin le Vinoux