Infos route : N481 : boucles de comptage à Saint-Martin-le-Vinoux du 10 au 11 février
Travaux
Du mardi 10 au mercredi 11 février auront lieu des travaux de boucles de comptage sur la N481 à Saint-Martin-le-Vinoux, de nuit de 20h30 à 05h00.
Dans le sens Lyon vers Grenoble
- Neutralisation de la voie de gauche entre les échangeurs n°16 Grenoble-Gares et la Porte de France
Dans le sens Grenoble vers Lyon
- Fermeture de la N481 entre l’échangeur n°17 St Martin le Vinoux et l’échangeur n° 16 Grenoble-Gares