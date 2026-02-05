itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 05/02/2026

Infos route : N481 : boucles de comptage à Saint-Martin-le-Vinoux du 9 au 10 février

Travaux

Du lundi 09 au mardi 10 février auront lieu des travaux de boucles de comptage sur la N481 à Saint-Martin-le-Vinoux, de nuit de 20h30 à 05h00.

Dans le sens Lyon vers Grenoble

  • Fermeture de la N481 entre les échangeurs n°16 Grenoble-Gares et la Porte de France
  • Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°17 St Martin le Vinoux

Dans le sens Grenoble vers Lyon

  • Neutralisation de la voie de gauche entre Porte de France et l’échangeur n° 16 Grenoble-Gares

 

Voir toutes les infos trafic