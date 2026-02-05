Infos route : N481 : boucles de comptage à Saint-Martin-le-Vinoux du 9 au 10 février
Travaux
Du lundi 09 au mardi 10 février auront lieu des travaux de boucles de comptage sur la N481 à Saint-Martin-le-Vinoux, de nuit de 20h30 à 05h00.
Dans le sens Lyon vers Grenoble
- Fermeture de la N481 entre les échangeurs n°16 Grenoble-Gares et la Porte de France
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°17 St Martin le Vinoux
Dans le sens Grenoble vers Lyon
- Neutralisation de la voie de gauche entre Porte de France et l’échangeur n° 16 Grenoble-Gares