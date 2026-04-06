Travaux sur A480 et N87

Dans le cadre de travaux, des restrictions de circulation sont programmées la nuit du mardi 07 au mercredi 08 avril 2026 de 20h30 à 06h00.

Sur N87 dans le sens Chambéry vers Sisteron

- neutralisation de la voie de gauche de la tranchée couverte du Rondeau

- fermeture de la bretelle Chambéry- Sisteron

Une déviation sera mise en place par l’échangeur n°7 «Échirolles».

Sur A480 dans le sens Lyon- Sisteron

- fermeture de l’A480 entre les échangeurs n° 5 « Rondeau » et n°7 « Pont de Claix »

Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie 5b en direction de Seyssins, la D6, la N87 et par l’échangeur n°7 « Echirolles »