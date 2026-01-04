En raison de mouvements agricoles en cours et attendus, des perturbations importantes de circulation sont possibles ce lundi 5 janvier 2026 sur plusieurs axes structurants.

Des difficultés d’accès sont notamment signalées ou susceptibles d’intervenir sur :

l’autoroute A7 (secteurs Vienne Sud – Chanas – Tain-l’Hermitage – Valence),

l’autoroute A43 (entre les échangeurs de Chesnes et des Abrets),

l’autoroute A51 (secteur Monestier).

Des fermetures ponctuelles d’entrées et/ou de sorties d’autoroute peuvent être décidées par arrêté préfectoral en fonction de l’évolution de la situation.

Il est recommandé aux usagers de reporter leurs déplacements non indispensables, de se tenir informés avant tout départ et d’adapter leurs trajets.

La situation est susceptible d’évoluer au cours de la journée.