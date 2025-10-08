Mouvement social – Jeudi 9 octobre 2025

Fortes perturbations sur le réseau M réso

En raison d’un mouvement de grève des organisations représentatives du personnel M TAG et de certains autres opérateurs de M réso, le réseau sera très fortement perturbé le jeudi 9 octobre 2025.

Nous vous invitons à prévoir une solution alternative pour vos déplacements et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Retrouvez ci-dessous le détail des conditions de circulation par ligne.

Un retour à la normale est prévu le vendredi 10 octobre 2025.

Informations mises à jour le mardi 7 octobre 2025 à 18 h 30.

Tramway

Aucune circulation sur l’ensemble des lignes.

Lignes Chrono

Certaines lignes ne circulent pas.

Les autres circulent de 6 h à 20 h environ.

Lignes Proximo

Circulation normale, sauf pour les lignes 16, 18, 19, 20 et 22 qui sont perturbées.

Lignes Sacado (scolaires)

Circulation normale.

Lignes Flexo

Circulation normale.

Service Flexo + PMR

Le service ne fonctionne pas et aucune course n’est assurée.

Autres services M réso