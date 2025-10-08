Infos transport en commun : Mouvement social – Réseau M réso fortement impacté jeudi 9 octobre
Mouvement social
Mouvement social – Jeudi 9 octobre 2025
Fortes perturbations sur le réseau M réso
En raison d’un mouvement de grève des organisations représentatives du personnel M TAG et de certains autres opérateurs de M réso, le réseau sera très fortement perturbé le jeudi 9 octobre 2025.
Nous vous invitons à prévoir une solution alternative pour vos déplacements et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Retrouvez ci-dessous le détail des conditions de circulation par ligne.
Un retour à la normale est prévu le vendredi 10 octobre 2025.
Informations mises à jour le mardi 7 octobre 2025 à 18 h 30.
Tramway
Aucune circulation sur l’ensemble des lignes.
Lignes Chrono
Certaines lignes ne circulent pas.
Les autres circulent de 6 h à 20 h environ.
Lignes Proximo
Circulation normale, sauf pour les lignes 16, 18, 19, 20 et 22 qui sont perturbées.
Lignes Sacado (scolaires)
Circulation normale.
Lignes Flexo
Circulation normale.
Service Flexo + PMR
Le service ne fonctionne pas et aucune course n’est assurée.
Autres services M réso
-
Centre d’appel : ouvert aux horaires habituels.
-
Agence commerciale du Centre-Ville : fermée pour la journée.
-
Agences StationMobile et Grand’Place : ouvertes en horaires réduits, de 9 h à 17 h.
-
Agences de Crolles et de Voiron : ouvertes normalement.