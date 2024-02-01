Infos transport en commun : Mouvement social et blocages routiers – perturbations sur le réseau
Perturbation
Mouvement social et blocages routiers – perturbations sur le réseau (fin d'évènement indéterminé)
Compte tenu des blocages routiers annoncés sur les principaux axes de circulation du territoire isérois, d’importantes perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
Ces perturbations évoluent rapidement et peuvent impacter votre ligne.
Aussi, nous vous invitons à suivre l’évolution de la situation qui sera communiquée quotidiennement sur cette page.
Vous retrouverez ci-dessous la liste exhaustive des lignes impactées ainsi que le détail des perturbations en pièce-jointe :
- X01 X02 X03 X05 X06 X07 X08
- T10 T11 T15 T14 T16 T12 T13 T18 T17 T30 T31 T32 T33 T34 T37 T40 T50 T51 T60 T62 T64 T65 T75 T80 T83 T84 T86 T90 T91 T92 T95
- VER02 VER03 VER05 VER06 VER07 VER08 VER09
- NIV01 NIV02 NIV03 NIV04 NIV05 NIV06
- BJA03 BJA04 BJA06 BJA08 BJA09
- LPT09
- PBE07
- LPT03 LPT04 LPT05 LPT06 LPT07
- IDB01 IDB03 IDB05 IBD06
- SQF01
- SJB06 SJB07
- MEE01
- SAN01
- VFT02 VFT04 VFT05
- VIE01
- ROU02 ROU03
Ligne(s) concernée(s)
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BJA09 ST ROMAIN DE JALIONAS-BOURGOIN Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers VILLETTE D'ANTHON
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BJA08 MORESTEL-SALAGNON-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers JANNEYRIAS
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IDB03 SATOLAS-FRONTONAS-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers ISLE D'ABEAU (L')
vers FRONTONAS / SATOLAS ET BONCE
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VER08 FRONTONAS-LA VERPILLIERE Cars Régionvers VERPILLIERE (LA)
vers FRONTONAS
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SJB06 VILLENEUVE MARC-ST J. BOURNAY corres2090 Cars Régionvers SAINT JEAN DE BOURNAY
vers SAINT JEAN DE BOURNAY
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SAN01 STE ANNE SUR GERVONDE-ST AGNIN SUR BION Cars Régionvers SAINT AGNIN SUR BION
vers SAINTE ANNE SUR GERVONDE
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MEE01 CHATONNAY-MEYRIEU LES ETANGS corres2090 Cars Régionvers MEYRIEU LES ETANGS
vers CHATONNAY
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BJA03 SATOLAS ET BONCE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers SATOLAS ET BONCE
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NIV03 LA T. DU PIN-NIVOLAS VERMELLE (ST-MARC) Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers TOUR DU PIN (LA)
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NIV02 ST GEOIRE VNE-PT BEAUVOISIN-N.VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE / TOUR DU PIN (LA)
vers ABRETS EN DAUPHINE (LES) / SAINT GEOIRE EN VALDAINE
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IDB01 ST ALBAN DE ROCHE-ROCHE-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers ISLE D'ABEAU (L')
vers ROCHE / SAINT ALBAN DE ROCHE
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VER07 ST ROMAIN-CHARVIEU-LA VERPILLIERE Cars Régionvers VERPILLIERE (LA)
vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / JANNEYRIAS / TIGNIEU JAMEYZIEU / VILLETTE D'ANTHON
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VER02 TREPT-ST HILAIRE BRENS-LA VERPILLIERE Cars Régionvers VERPILLIERE (LA)
vers TREPT
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VER06 ST ALBAN DE ROCHE-LA VERPILLIERE Cars Régionvers VERPILLIERE (LA)
vers SAINT ALBAN DE ROCHE
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VER03 ST JUST CHALEYSSIN-LA VERPILLIERE Cars Régionvers VERPILLIERE (LA)
vers SAINT JUST CHALEYSSIN
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IDB06 ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers ISLE D'ABEAU (L')
vers HEYRIEUX / VALENCIN
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IDB05 GRENAY-LA VERPILLIERE-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers ISLE D'ABEAU (L')
vers GRENAY / VERPILLIERE (LA)
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VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Régionvers VILLEFONTAINE
vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN
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VFT04 VALENCIN-HEYRIEUX-VILLEFONTAINE Cars Régionvers ISLE D'ABEAU (L')
vers SAINT JUST CHALEYSSIN
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SQF01 BONNEFAMILLE-ST QUENTIN FALLAVIER Cars Régionvers SAINT QUENTIN FALLAVIER
vers BONNEFAMILLE
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VFT05 OYTIER ST OBLAS-VILLEFONTAINE Cars Régionvers VILLEFONTAINE
vers OYTIER SAINT OBLAS
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SJB07 ROYAS-S. MEPIN-ST J. BOURNAY(Corres2090) Cars Régionvers SAINT JEAN DE BOURNAY
vers SAVAS MEPIN
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VER05 GRENAY-CHESNES-LA VERPILLIERE Cars Régionvers VERPILLIERE (LA)
vers GRENAY
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NIV04 CESSIEU-LA TOUR DU PIN-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE / TOUR DU PIN (LA)
vers CESSIEU / TOUR DU PIN (LA)
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LTP04 AOSTE-FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers AOSTE / CHAPELLE DE LA TOUR (LA) / FAVERGES DE LA TOUR
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BJA06 ST V. CESSIEU-SUCCIEU-SEREZIN-B.JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers SAINT VICTOR DE CESSIEU
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LTP09 CESSIEU-LA TOUR DU PIN (LE CALLOUD) Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers CESSIEU
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LTP06 VIRIEU SUR BOURBRE-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers BLANDIN / CHASSIGNIEU / CHELIEU / DOISSIN / MONTAGNIEU / SAINT DIDIER DE LA TOUR / SAINT ONDRAS / SAINTE BLANDINE / TOUR DU PIN (LA) / VAL DE VIRIEU
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LTP03 BOIS DE CESSIEU-ROCHETOIRIN-TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers CESSIEU / ROCHETOIRIN / TOUR DU PIN (LA)
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LTP05 BELMONT-ST VICTOR-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers BELMONT / BIOL / CHABONS / SAINT VICTOR DE CESSIEU / TORCHEFELON
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LTP07 PT DE BEAUVOISIN-LA T.DU PIN LE CALLOUD Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers PONT DE BEAUVOISIN / VELANNE
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PBE07 BIOL-MONTREVEL-ST VICTOR-PONT BEAUVOISIN Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers BIOL
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BJA04 ST CHEF-ST SAVIN-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers MONTCARRA / SAINT SAVIN
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NIV05 VILLETTE D'ANTHON-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers ANTHON
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NIV01 LES EPARRES-NIVOLAS (Cor. LD 1140) Cars Régionvers ISLE D'ABEAU (L') / NIVOLAS VERMELLE
vers CHAVANOZ
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ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / SONNAY
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ROU02 SABLONS-SALAISE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers CHANAS / SABLONS
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VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT MAURICE L'EXIL
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NIV06 ST ROMAIN DE JALIONAS-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers JANNEYRIAS
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VER09 VALENCIN-LA VERPILLIERE Cars Régionvers VERPILLIERE (LA)
vers HEYRIEUX / VALENCIN
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X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA)
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T65 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS
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T64 VILLARD DE LANS-ENGINS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers VILLARD DE LANS
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T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL
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T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)
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T60 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS
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T12 MORESTEL-VIGNIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / VASSELIN
vers MORESTEL / VASSELIN / VEZERONCE CURTIN
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T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU
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T30 LE GRAND LEMPS-MONTREVEL-BOURGOIN Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers GRAND LEMPS (LE)
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T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION / SAINT JEAN DE BOURNAY
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T31 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / CHAMPIER / NIVOLAS VERMELLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
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T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers VIENNE
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T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Régionvers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS
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T83 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers CHAMBERY / RAVOIRE (LA)
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T84 LE TOUVET-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers TOUVET (LE)
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T80 CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BERNIN / CROLLES / LUMBIN / SAINT ISMIER
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T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
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T17 PONT DE BEAUVOISIN-ST LAURENT DE MURE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT LAURENT DE MURE / TOUR DU PIN (LA) / VILLEFONTAINE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU
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X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers VILLEFONTAINE
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X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
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X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
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T14 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L')
vers PONT DE CHERUY
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T16 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Cars Régionvers SAINT QUENTIN FALLAVIER / VILLEFONTAINE
vers CHAMAGNIEU / PONT DE CHERUY
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T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L') / NIVOLAS VERMELLE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE CHERUY / SAINT MARCEL BEL ACCUEIL
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T33 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers ARTAS / FOUR / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
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T32 VALENCIN-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / VALENCIN
vers ROCHE / VALENCIN
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T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)
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T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
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T86 ALLEVARD-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers ALLEVARD
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T91 GRENOBLE-GAP Cars Régionvers GRENOBLE
vers GAP
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X03 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VOREPPE
vers VIZILLE
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X02 EXPRESS CHAMP PRES FROGES-VOIRON Cars Régionvers CHAMP PRES FROGES (LE) / GONCELIN
vers GRENOBLE / VOIRON
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X01 EXPRESS VOIRON-GRENOBLE-LUMBIN Cars Régionvers LUMBIN
vers GRENOBLE / VOIRON
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T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers CHANTESSE / GRENOBLE / VINAY / VOUREY
vers SAINT MARCELLIN
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T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
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T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / MOIRANS / VOREPPE
vers BEAUREPAIRE / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
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T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers ENTRE DEUX GUIERS / GRENOBLE / SURE EN CHARTREUSE (LA)
vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT