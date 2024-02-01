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Date d'impression : 01/02/2024

Infos transport en commun : Mouvement social et blocages routiers – perturbations sur le réseau

Perturbation

Jusqu'au 01/02/2024 - Cars Région

Mouvement social et blocages routiers – perturbations sur le réseau (fin d'évènement indéterminé)

Compte tenu des blocages routiers annoncés sur les principaux axes de circulation du territoire isérois, d’importantes perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

Ces perturbations évoluent rapidement et peuvent impacter votre ligne.

Aussi, nous vous invitons à suivre l’évolution de la situation qui sera communiquée quotidiennement sur cette page.

 Vous retrouverez ci-dessous la liste exhaustive des lignes impactées ainsi que le détail des perturbations en pièce-jointe  :

  • X01 X02 X03 X05 X06 X07 X08
  • T10 T11 T15 T14 T16 T12 T13 T18 T17 T30 T31 T32 T33 T34 T37 T40 T50 T51 T60 T62 T64 T65 T75 T80 T83 T84 T86 T90 T91 T92 T95
  • VER02 VER03 VER05 VER06 VER07 VER08 VER09
  • NIV01 NIV02 NIV03 NIV04 NIV05 NIV06
  • BJA03 BJA04 BJA06 BJA08 BJA09
  • LPT09
  • PBE07
  • LPT03 LPT04 LPT05 LPT06 LPT07
  • IDB01 IDB03 IDB05 IBD06
  • SQF01
  • SJB06 SJB07
  • MEE01
  • SAN01
  • VFT02 VFT04 VFT05
  • VIE01
  • ROU02 ROU03

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BJA09 ST ROMAIN DE JALIONAS-BOURGOIN Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VILLETTE D'ANTHON

  • Car BJA08 MORESTEL-SALAGNON-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers JANNEYRIAS

  • Car IDB03 SATOLAS-FRONTONAS-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers ISLE D'ABEAU (L')
    vers FRONTONAS / SATOLAS ET BONCE

  • Car VER08 FRONTONAS-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers VERPILLIERE (LA)
    vers FRONTONAS

  • Car SJB06 VILLENEUVE MARC-ST J. BOURNAY corres2090 Cars Région

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car SAN01 STE ANNE SUR GERVONDE-ST AGNIN SUR BION Cars Région

    vers SAINT AGNIN SUR BION
    vers SAINTE ANNE SUR GERVONDE

  • Car MEE01 CHATONNAY-MEYRIEU LES ETANGS corres2090 Cars Région

    vers MEYRIEU LES ETANGS
    vers CHATONNAY

  • Car BJA03 SATOLAS ET BONCE-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers SATOLAS ET BONCE

  • Car NIV03 LA T. DU PIN-NIVOLAS VERMELLE (ST-MARC) Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers TOUR DU PIN (LA)

  • Car NIV02 ST GEOIRE VNE-PT BEAUVOISIN-N.VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE / TOUR DU PIN (LA)
    vers ABRETS EN DAUPHINE (LES) / SAINT GEOIRE EN VALDAINE

  • Car IDB01 ST ALBAN DE ROCHE-ROCHE-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers ISLE D'ABEAU (L')
    vers ROCHE / SAINT ALBAN DE ROCHE

  • Car VER07 ST ROMAIN-CHARVIEU-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers VERPILLIERE (LA)
    vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / JANNEYRIAS / TIGNIEU JAMEYZIEU / VILLETTE D'ANTHON

  • Car VER02 TREPT-ST HILAIRE BRENS-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers VERPILLIERE (LA)
    vers TREPT

  • Car VER06 ST ALBAN DE ROCHE-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers VERPILLIERE (LA)
    vers SAINT ALBAN DE ROCHE

  • Car VER03 ST JUST CHALEYSSIN-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers VERPILLIERE (LA)
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN

  • Car IDB06 ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers ISLE D'ABEAU (L')
    vers HEYRIEUX / VALENCIN

  • Car IDB05 GRENAY-LA VERPILLIERE-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers ISLE D'ABEAU (L')
    vers GRENAY / VERPILLIERE (LA)

  • Car VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN

  • Car VFT04 VALENCIN-HEYRIEUX-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers ISLE D'ABEAU (L')
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN

  • Car SQF01 BONNEFAMILLE-ST QUENTIN FALLAVIER Cars Région

    vers SAINT QUENTIN FALLAVIER
    vers BONNEFAMILLE

  • Car VFT05 OYTIER ST OBLAS-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    vers OYTIER SAINT OBLAS

  • Car SJB07 ROYAS-S. MEPIN-ST J. BOURNAY(Corres2090) Cars Région

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers SAVAS MEPIN

  • Car VER05 GRENAY-CHESNES-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers VERPILLIERE (LA)
    vers GRENAY

  • Car NIV04 CESSIEU-LA TOUR DU PIN-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE / TOUR DU PIN (LA)
    vers CESSIEU / TOUR DU PIN (LA)

  • Car LTP04 AOSTE-FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers AOSTE / CHAPELLE DE LA TOUR (LA) / FAVERGES DE LA TOUR

  • Car BJA06 ST V. CESSIEU-SUCCIEU-SEREZIN-B.JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers SAINT VICTOR DE CESSIEU

  • Car LTP09 CESSIEU-LA TOUR DU PIN (LE CALLOUD) Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers CESSIEU

  • Car LTP06 VIRIEU SUR BOURBRE-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers BLANDIN / CHASSIGNIEU / CHELIEU / DOISSIN / MONTAGNIEU / SAINT DIDIER DE LA TOUR / SAINT ONDRAS / SAINTE BLANDINE / TOUR DU PIN (LA) / VAL DE VIRIEU

  • Car LTP03 BOIS DE CESSIEU-ROCHETOIRIN-TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers CESSIEU / ROCHETOIRIN / TOUR DU PIN (LA)

  • Car LTP05 BELMONT-ST VICTOR-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers BELMONT / BIOL / CHABONS / SAINT VICTOR DE CESSIEU / TORCHEFELON

  • Car LTP07 PT DE BEAUVOISIN-LA T.DU PIN LE CALLOUD Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers PONT DE BEAUVOISIN / VELANNE

  • Car PBE07 BIOL-MONTREVEL-ST VICTOR-PONT BEAUVOISIN Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers BIOL

  • Car BJA04 ST CHEF-ST SAVIN-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers MONTCARRA / SAINT SAVIN

  • Car NIV05 VILLETTE D'ANTHON-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers ANTHON

  • Car NIV01 LES EPARRES-NIVOLAS (Cor. LD 1140) Cars Région

    vers ISLE D'ABEAU (L') / NIVOLAS VERMELLE
    vers CHAVANOZ

  • Car ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / SONNAY

  • Car ROU02 SABLONS-SALAISE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers CHANAS / SABLONS

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT MAURICE L'EXIL

  • Car NIV06 ST ROMAIN DE JALIONAS-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers JANNEYRIAS

  • Car VER09 VALENCIN-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers VERPILLIERE (LA)
    vers HEYRIEUX / VALENCIN

  • Car X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T65 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS

  • Car T64 VILLARD DE LANS-ENGINS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers VILLARD DE LANS

  • Car T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL

  • Car T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)

  • Car T60 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS

  • Car T12 MORESTEL-VIGNIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / VASSELIN
    vers MORESTEL / VASSELIN / VEZERONCE CURTIN

  • Car T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU

  • Car T30 LE GRAND LEMPS-MONTREVEL-BOURGOIN Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers GRAND LEMPS (LE)

  • Car T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
    vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car T31 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / CHAMPIER / NIVOLAS VERMELLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VIENNE

  • Car T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Région

    vers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS

  • Car T83 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers CHAMBERY / RAVOIRE (LA)

  • Car T84 LE TOUVET-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers TOUVET (LE)

  • Car T80 CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BERNIN / CROLLES / LUMBIN / SAINT ISMIER

  • Car T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF

  • Car T17 PONT DE BEAUVOISIN-ST LAURENT DE MURE Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / SAINT LAURENT DE MURE / TOUR DU PIN (LA) / VILLEFONTAINE
    vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU

  • Car X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers VILLEFONTAINE

  • Car X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car T14 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L')
    vers PONT DE CHERUY

  • Car T16 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers SAINT QUENTIN FALLAVIER / VILLEFONTAINE
    vers CHAMAGNIEU / PONT DE CHERUY

  • Car T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L') / NIVOLAS VERMELLE
    vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE CHERUY / SAINT MARCEL BEL ACCUEIL

  • Car T33 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers ARTAS / FOUR / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN

  • Car T32 VALENCIN-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / VALENCIN
    vers ROCHE / VALENCIN

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T86 ALLEVARD-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers ALLEVARD

  • Car T91 GRENOBLE-GAP Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers GAP

  • Car X03 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VOREPPE
    vers VIZILLE

  • Car X02 EXPRESS CHAMP PRES FROGES-VOIRON Cars Région

    vers CHAMP PRES FROGES (LE) / GONCELIN
    vers GRENOBLE / VOIRON

  • Car X01 EXPRESS VOIRON-GRENOBLE-LUMBIN Cars Région

    vers LUMBIN
    vers GRENOBLE / VOIRON

  • Car T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers CHANTESSE / GRENOBLE / VINAY / VOUREY
    vers SAINT MARCELLIN

  • Car T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / MOIRANS / VOREPPE
    vers BEAUREPAIRE / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX

  • Car T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Région

    vers ENTRE DEUX GUIERS / GRENOBLE / SURE EN CHARTREUSE (LA)
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT
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