Jusqu'au 31/01/2024.

En raison d'une mobilisation sociale, des perturbations significatives touchent la circulation routière et les transports en commun dans l'ensemble du département de l'Isère ce mercredi 31 janvier.

La circulation sur l'A43 est interrompue dans les deux directions entre les sorties n°9 pour La Tour du Pin et 8 pour Bourgoin-Jallieu. Pour les véhicules se dirigeant vers Lyon, les sorties sont obligatoires au niveau du diffuseur 10 pour les poids lourds et au niveau du diffuseur 9 pour les autres véhicules.

En direction de Chambéry ou Grenoble, les sorties obligatoires se situent au niveau du diffuseur 7 pour les poids lourds et du diffuseur 8 pour les autres véhicules.

De plus, l'A48 est également coupée dans les deux sens entre la sortie n°10 pour Voiron et la jonction avec l'A43 dans la zone de Bourgoin-Jallieu.

Enfin, l'A480 est aussi fermée dans les deux sens lors de son passage à travers Grenoble, entre les sorties n°2 pour Fontaine et 3 pour Grenoble centre.

Fermeture de l’A7 (Seyssuel) entre les sorties n°9 et 8 dans le sens sud – nord

Certaines lignes du réseau M TAG subissent actuellement des perturbations en raison de difficultés de circulation.

Par ailleurs, les trajets de certaines lignes du réseau Réseau cars Région sont limités à l'entrée de l'agglomération grenobloise, avec une correspondance restreinte avec les trams et certaines lignes du Nord Isère sont fortemernt perturbées.

Nous vous recommandons de prendre en considération ces informations pour planifier vos déplacements et vous conseillons de suivre les mises à jour des autorités locales pour obtenir les informations les plus récentes. Restez informés et prenez les précautions nécessaires pour minimiser les impacts sur vos déplacements.