Jusqu'au 25/01/2024.

Le 25 janvier 2024, un mouvement social des agriculteurs de l'Isère aura lieu dans l'agglomération grenobloise, entraînant des perturbations dans la circulation routière et le réseau de transport en commun. À partir de 10 heures et au moins jusqu'en début d'après-midi, plusieurs axes et boulevards menant au centre-ville de Grenoble seront affectés, notamment :

Pour ceux venant de Meylan (est de l'agglomération) : l'avenue de Verdun, le boulevard Maréchal-Foch et le boulevard Joseph-Vallier.

Pour ceux venant de Moirans (nord/ouest de l'agglomération) : la route de Grenoble, la route de Lyon, la route de l'Isère, l'A48, l'A480 rocade Sud et le boulevard Joseph-Vallier.

Pour ceux venant de Claix (sud de l'agglomération) : le cours de la Libération et le boulevard Joseph-Vallier.

Des perturbations sont à anticiper avant les heures spécifiées et au départ de ces trois secteurs jusqu'au centre-ville de Grenoble. Le réseau de transport en commun dans le centre de l'agglomération grenobloise sera également impacté. Les usagers sont priés de consulter les changements d'itinéraires et l'application mobile M.

Afin d'éviter la saturation de la zone urbaine, il est fortement recommandé d'éviter le secteur pendant les heures mentionnées. Suivez les consignes du préfet de l'Isère et restez informés.

https://www.isere.gouv.fr/Actualites/Salle-de-presse/Derniers-communiques/Mouvement-social-des-agriculteurs-de-l-Isere-dans-l-agglomeration-grenobloise-le-25-janvier-2024