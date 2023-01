Jusqu'au 10/01/2023.

Ce mouvement se poursuit mardi 10 janvier sur les lignes X01, X02, X04, T14, T15, T16, T20 et GEN01 et les lignes Proximo 23, 25 et plusieurs lignes Flexo et Sacado des communes du sud et Grand Sud de la métropole.

Consultez dès maintenant les horaires de votre ligne.

Pensez à vous inscrire à Mon espace pour être informé des perturbations en temps réel par des alertes SMS ou mail.