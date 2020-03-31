itinisère
La clé de tous vos déplacements

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 18/03/2020

Infos transport en commun : Modification horaires à compter de jeudi 19 mars 2020

Perturbation

Jusqu'au 31/03/2020 - Transisère

Afin d’adapter l’offre de transport Transisère aux besoins de déplacement constatés ces derniers jours et dans le respect des mesures prises par le gouvernement visant à restreindre au maximum les déplacements de la population, le Département décide de la réduire significativement à compter de ce jeudi 19 mars.

Tous les horaires des cars circulant à partir du 19 mars sont consultables dans la rubrique « horaires » au format PDF. Attention, ces horaires PDF sont amenés à évoluer, nous vous invitons à vérifier tout changement avant de circuler sur le réseau.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car 6070 GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN Transisère

    vers BERNIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN
    vers GIERES

  • Car 6060 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers CHAMBERY / RAVOIRE (LA)

  • Car 5120 VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS Transisère

    vers LANS EN VERCORS
    vers VILLARD DE LANS

  • Car 5110 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS

  • Car 5100 VILLARD DE LANS-ENGINS-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers VILLARD DE LANS

  • Car 6020 CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers BERNIN / CROLLES / LUMBIN / SAINT ISMIER

  • Car 5130 CORRENCON-VILLARD DE LANS (TAD) Transisère

    vers VILLARD DE LANS
    vers CORRENCON EN VERCORS

  • Car 7110 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Transisère

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers VOIRON

  • Car 6010 CHAMROUSSE-GRENOBLE Transisère

    vers GIERES / GRENOBLE
    vers CHAMROUSSE

  • Car 6051 LE PINET-URIAGE-GIERES GARE Transisère

    vers GIERES / SAINT MARTIN D'HERES
    vers SAINT MARTIN D'URIAGE

  • Car 4100 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
    vers CORPS / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)

  • Car 4110 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Transisère

    vers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS / SUSVILLE

  • Car 3040 BOURG D'OISANS-LA BERARDE Transisère

    vers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES) / SAINT CHRISTOPHE EN OISANS
    vers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES)

  • Car 4600 MENS-LA MURE Transisère

    vers MURE (LA)
    vers CLELLES / MENS

  • Car 6052 BELMONT-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Transisère

    vers VAULNAVEYS LE HAUT
    vers SAINT MARTIN D'HERES / VAULNAVEYS LE HAUT

  • Car 3000 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car 3020 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Transisère

    vers HUEZ
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car 3030 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Transisère

    vers BOURG D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)

  • Car 3010 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Transisère

    vers ALLEMONT / VAUJANY
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car 5250 ROYBON-ST MARCELLIN Transisère

    vers SAINT MARCELLIN
    vers ROYBON / SAINT ANTOINE L'ABBAYE

  • Car 7330 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car 7360 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Transisère

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / GRAND LEMPS (LE) / VOIRON
    vers APPRIEU / COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car 5020 PONT EN ROYANS-ST ROMANS-ST MARCELLIN Transisère

    vers PONT EN ROYANS / SAINT JUST DE CLAIX / SAINT MARCELLIN / SAINT ROMANS
    vers PONT EN ROYANS / SAINT JEAN EN ROYANS / SAINT ROMANS

  • Car 5000 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS

  • Car 7300 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE / MOIRANS / VOREPPE
    vers BEAUREPAIRE / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX

  • Car 7320 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / RIVES / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS

  • Car 7350 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Transisère

    vers BREZINS / CHARNECLES / COTE SAINT ANDRE (LA) / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SILLANS / VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS

  • Car 2180 BEAUREPAIRE-VIENNE Transisère

    vers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN

  • Car 2700 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Transisère

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / LENTIOL / MONTSEVEROUX / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE

  • Car 4500 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF

  • Car 7000 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Transisère

    vers ENTRE DEUX GUIERS / GRENOBLE / SURE EN CHARTREUSE (LA)
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE

  • Car 7010 VOIRON-CHAMBERY Transisère

    vers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS / SAINT LAURENT DU PONT
    vers SAINT LAURENT DU PONT / VOIRON

  • Car 5200 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Transisère

    vers CHANTESSE / GRENOBLE / VINAY / VOUREY
    vers SAINT MARCELLIN

  • Car 7500 ST PIERRE D'ENTREMONT-ST LAURENT DU PONT Transisère

    vers ENTRE DEUX GUIERS / SAINT PIERRE D'ENTREMONT / ST PIERRE D'ENTREMONT (73)
    vers SAINT PIERRE D'ENTREMONT

  • Car 6550 PLATEAU DES PETITES ROCHES-LA TRONCHE Transisère

    vers TRONCHE (LA)
    vers PLATEAU DES PETITES ROCHES

  • Car 4101 GRENOBLE-GAP Transisère

    vers GRENOBLE
    vers GAP

  • Car 6200 ALLEVARD-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers ALLEVARD

  • Car 2990 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VIENNE

  • Car 2610 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Transisère

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY

  • Car 2960 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Transisère

    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / LYON / VENISSIEUX
    vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car 2900 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Transisère

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE

  • Car 4310 L'ALPE DU GRAND SERRE-LA MURE Transisère

    vers MURE (LA)
    vers MORTE (LA)

  • Car EXP3 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE (EXP-3) Transisère

    vers GRENOBLE
    vers VIZILLE

  • Car EXP2 EXPRESS CHAMP PRES FROGES-VOREPPE (EXP-2) Transisère

    vers CHAMP PRES FROGES (LE) / TENCIN
    vers GRENOBLE / VOREPPE

  • Car EXP1 EXPRESS VOIRON-GRENOBLE-CROLLES (EXP-1) Transisère

    vers CROLLES / LUMBIN / TRONCHE (LA)
    vers GRENOBLE / VOIRON

  • Car EXP4 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Transisère

    vers MEYZIEU
    vers CREMIEU / VILLEMOIRIEU

  • Car 6080 LE TOUVET-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers TERRASSE (LA) / TOUVET (LE)

  • Car 6030 ST NAZAIRE-LA TRONCHE GRAND SABLON Transisère

    vers TRONCHE (LA)
    vers SAINT NAZAIRE LES EYMES

  • Car 3011 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY (TAD) Transisère

    vers VAUJANY
    vers BOURG D'OISANS (LE)