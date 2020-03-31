Infos transport en commun : Modification horaires à compter de jeudi 19 mars 2020
Perturbation
Afin d’adapter l’offre de transport Transisère aux besoins de déplacement constatés ces derniers jours et dans le respect des mesures prises par le gouvernement visant à restreindre au maximum les déplacements de la population, le Département décide de la réduire significativement à compter de ce jeudi 19 mars.
Tous les horaires des cars circulant à partir du 19 mars sont consultables dans la rubrique « horaires » au format PDF. Attention, ces horaires PDF sont amenés à évoluer, nous vous invitons à vérifier tout changement avant de circuler sur le réseau.
Ligne(s) concernée(s)
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6070 GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN Transisèrevers BERNIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN
vers GIERES
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6060 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers CHAMBERY / RAVOIRE (LA)
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5120 VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS Transisèrevers LANS EN VERCORS
vers VILLARD DE LANS
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5110 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS
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5100 VILLARD DE LANS-ENGINS-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers VILLARD DE LANS
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6020 CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers BERNIN / CROLLES / LUMBIN / SAINT ISMIER
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5130 CORRENCON-VILLARD DE LANS (TAD) Transisèrevers VILLARD DE LANS
vers CORRENCON EN VERCORS
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7110 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Transisèrevers PONT DE BEAUVOISIN
vers VOIRON
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6010 CHAMROUSSE-GRENOBLE Transisèrevers GIERES / GRENOBLE
vers CHAMROUSSE
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6051 LE PINET-URIAGE-GIERES GARE Transisèrevers GIERES / SAINT MARTIN D'HERES
vers SAINT MARTIN D'URIAGE
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4100 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
vers CORPS / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)
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4110 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Transisèrevers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS / SUSVILLE
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3040 BOURG D'OISANS-LA BERARDE Transisèrevers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES) / SAINT CHRISTOPHE EN OISANS
vers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES)
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4600 MENS-LA MURE Transisèrevers MURE (LA)
vers CLELLES / MENS
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6052 BELMONT-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Transisèrevers VAULNAVEYS LE HAUT
vers SAINT MARTIN D'HERES / VAULNAVEYS LE HAUT
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3000 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
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3020 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Transisèrevers HUEZ
vers BOURG D'OISANS (LE)
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3030 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Transisèrevers BOURG D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)
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3010 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Transisèrevers ALLEMONT / VAUJANY
vers BOURG D'OISANS (LE)
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5250 ROYBON-ST MARCELLIN Transisèrevers SAINT MARCELLIN
vers ROYBON / SAINT ANTOINE L'ABBAYE
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7330 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
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7360 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Transisèrevers COTE SAINT ANDRE (LA) / GRAND LEMPS (LE) / VOIRON
vers APPRIEU / COTE SAINT ANDRE (LA)
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5020 PONT EN ROYANS-ST ROMANS-ST MARCELLIN Transisèrevers PONT EN ROYANS / SAINT JUST DE CLAIX / SAINT MARCELLIN / SAINT ROMANS
vers PONT EN ROYANS / SAINT JEAN EN ROYANS / SAINT ROMANS
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5000 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS
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7300 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / MOIRANS / VOREPPE
vers BEAUREPAIRE / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
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7320 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / RIVES / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
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7350 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Transisèrevers BREZINS / CHARNECLES / COTE SAINT ANDRE (LA) / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SILLANS / VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
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2180 BEAUREPAIRE-VIENNE Transisèrevers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
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2700 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Transisèrevers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / LENTIOL / MONTSEVEROUX / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE
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4500 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
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7000 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Transisèrevers ENTRE DEUX GUIERS / GRENOBLE / SURE EN CHARTREUSE (LA)
vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
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7010 VOIRON-CHAMBERY Transisèrevers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS / SAINT LAURENT DU PONT
vers SAINT LAURENT DU PONT / VOIRON
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5200 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Transisèrevers CHANTESSE / GRENOBLE / VINAY / VOUREY
vers SAINT MARCELLIN
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7500 ST PIERRE D'ENTREMONT-ST LAURENT DU PONT Transisèrevers ENTRE DEUX GUIERS / SAINT PIERRE D'ENTREMONT / ST PIERRE D'ENTREMONT (73)
vers SAINT PIERRE D'ENTREMONT
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6550 PLATEAU DES PETITES ROCHES-LA TRONCHE Transisèrevers TRONCHE (LA)
vers PLATEAU DES PETITES ROCHES
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4101 GRENOBLE-GAP Transisèrevers GRENOBLE
vers GAP
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6200 ALLEVARD-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers ALLEVARD
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2990 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers VIENNE
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2610 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Transisèrevers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
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2960 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Transisèrevers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / LYON / VENISSIEUX
vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
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2900 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Transisèrevers COTE SAINT ANDRE (LA) / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
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4310 L'ALPE DU GRAND SERRE-LA MURE Transisèrevers MURE (LA)
vers MORTE (LA)
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EXP3 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE (EXP-3) Transisèrevers GRENOBLE
vers VIZILLE
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EXP2 EXPRESS CHAMP PRES FROGES-VOREPPE (EXP-2) Transisèrevers CHAMP PRES FROGES (LE) / TENCIN
vers GRENOBLE / VOREPPE
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EXP1 EXPRESS VOIRON-GRENOBLE-CROLLES (EXP-1) Transisèrevers CROLLES / LUMBIN / TRONCHE (LA)
vers GRENOBLE / VOIRON
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EXP4 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Transisèrevers MEYZIEU
vers CREMIEU / VILLEMOIRIEU
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6080 LE TOUVET-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers TERRASSE (LA) / TOUVET (LE)
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6030 ST NAZAIRE-LA TRONCHE GRAND SABLON Transisèrevers TRONCHE (LA)
vers SAINT NAZAIRE LES EYMES
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3011 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY (TAD) Transisèrevers VAUJANY
vers BOURG D'OISANS (LE)