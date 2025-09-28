itinisère

Infos transport en commun : manif. Selon l'affluence, bus C1 peut être perturbé. reso-m.fr/trafic.

Perturbation

Jusqu'au 28/09/2025 - M’Réso

En fonction de l'affluence, la ligne C1 ne circule pas entre les arrêts Grenoble Hôtel de Ville et Cité Jean Macé en raison d'une manifestation.Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

  • Bus C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MEYLAN Maupertuis / MONTBONNOT-SAINT- MARTIN Pré de l'Eau M’Réso

    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
    • Chavant GRENOBLE
    vers GRENOBLE - Cité Jean Macé
