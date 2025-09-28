Perturbation

Jusqu'au 28/09/2025 - M’Réso

En fonction de l'affluence, la ligne C1 ne circule pas entre les arrêts Grenoble Hôtel de Ville et Cité Jean Macé en raison d'une manifestation.Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.