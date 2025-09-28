Infos transport en commun : manif. Selon l'affluence, bus C1 peut être perturbé. reso-m.fr/trafic.
Perturbation
En fonction de l'affluence, la ligne C1 ne circule pas entre les arrêts Grenoble Hôtel de Ville et Cité Jean Macé en raison d'une manifestation.Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MEYLAN Maupertuis / MONTBONNOT-SAINT- MARTIN Pré de l'Eau M’Résovers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau