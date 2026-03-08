itinisère

Infos transport en commun : Manif. Selon l'affluence, bus 18 peut être perturbé. reso.fr/trafic

Perturbation

Jusqu'au 08/03/2026 - M réso

En fonction de l'affluence, la ligne 18 peut être déviée entre les arrêts Clemenceau et Saint-Roch en raison d'une manifestation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 18 Meylan Lycée du Grésivaudan / Poisat Cimetière Intercommunal M réso

    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers POISAT - Cimetière Intercommunal
