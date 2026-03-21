itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 21/03/2026

Infos transport en commun : manif. Selon l'affluence, bus 15 peut être perturbé. reso-m.fr/trafic.

Perturbation

Jusqu'au 21/03/2026 - M réso

En fonction de l'affluence, la ligne 15 ne circule pas entre les arrêts Flandrin - Valmy et Verdun - Préfecture en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville.Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 15 Domène Les Arnauds / Domène Chenevières / Grenoble Verdun - Préfecture M réso

    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Les Arnauds / DOMENE - Chenevières
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