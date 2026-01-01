itinisère

Date d'impression : 21/01/2026

Infos transport en commun : malaise voyageur à bord, ligne D perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 22/01/2026 - M réso

Depuis 16h37, la ligne D est perturbée en raison d'un malaise voyageur à bord. Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway D Grenoble Gares / Saint-Martin-d'Hères Etienne Grappe M réso

    vers GRENOBLE - Gares / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe
    vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe
