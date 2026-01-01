Infos transport en commun : malaise voyageur à bord, ligne D perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 16h37, la ligne D est perturbée en raison d'un malaise voyageur à bord. Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
-
D Grenoble Gares / Saint-Martin-d'Hères Etienne Grappe M résovers GRENOBLE - Gares / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe
vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe