Infos transport en commun : malaise voyageur à bord, ligne A fortement perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 11/10/2025 - M’Réso

Depuis 10h18, la ligne A est fortement perturbée en raison d'un malaise voyageur à bord. D'importants retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway A FONTAINE La Poya / LE PONT-DE-CLAIX L'Etoile M’Réso

    vers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Berriat-Le Magasin / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
    vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place
