Perturbation

Du 21/02/2026 au 22/02/2026 - M réso

M réso vous rappelle que billet d’entrée au Stade des Alpes ne constitue pas un titre de transport et ne permet pas de voyager gratuitement sur le réseau. Nous vous invitons à vous munir d’un titre de transport valide pour l’ensemble de vos déplacements. Nous vous remercions pour votre attention et pour votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway C Seyssins Le Prisme / Saint-Martin-d'Hères Université - Condillac M réso

    vers SEYSSINS - Le Prisme
    vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac
