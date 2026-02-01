Infos transport en commun : M réso vous rappelle que billet d’entrée au Stade des Alpes ne constitue pas un titre de transport et ne permet pas de voyager gratuitement sur le réseau. Nous vous invitons à vous munir d’un titre de transport valide pour l’ensemble de vos déplacements.
Perturbation
M réso vous rappelle que billet d’entrée au Stade des Alpes ne constitue pas un titre de transport et ne permet pas de voyager gratuitement sur le réseau. Nous vous invitons à vous munir d’un titre de transport valide pour l’ensemble de vos déplacements. Nous vous remercions pour votre attention et pour votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
C Seyssins Le Prisme / Saint-Martin-d'Hères Université - Condillac M résovers SEYSSINS - Le Prisme
vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac