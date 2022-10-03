itinisère

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Date d'impression : 03/10/2022

Infos transport en commun : L.X05, X06, X07: retards indéterminés

Perturbation

Jusqu'au 03/10/2022 - Cars Région

En raison d'un risque d'une circulation difficile, les lignes X05, X06 et X07 enregistrent des retards indéterminés.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / SALAISE SUR SANNE / SONNAY

  • Car ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Région

    vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU

  • Car ROU02 SABLONS-SALAISE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers CHANAS / SABLONS

  • Car ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU

  • Car ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers CHONAS L'AMBALLAN / CONDRIEU / REVENTIN VAUGRIS / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM

  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Cars Région

    vers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers CHONAS L'AMBALLAN / CLONAS SUR VAREZE / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM / VILLE SOUS ANJOU

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT MAURICE L'EXIL

  • Car T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY

  • Car X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers VILLEFONTAINE

  • Car X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU
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