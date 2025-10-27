itinisère

Infos transport en commun : L.X05, X06, X07 : changement de terminus

Perturbation

Jusqu'au 27/10/2025 - Cars Région

Ce lundi 27 octobre, suite à un incident, les lignes X05, X06, X07 effectueront leurs terminus à l’arrêt " Grange Banche " rue Place d'Arsonval à Lyon.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers VILLEFONTAINE

  • Car X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU
