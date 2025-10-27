Infos transport en commun : L.X05, X06, X07 : changement de terminus
Perturbation
Ce lundi 27 octobre, suite à un incident, les lignes X05, X06, X07 effectueront leurs terminus à l’arrêt " Grange Banche " rue Place d'Arsonval à Lyon.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers VILLEFONTAINE
-
X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
-
X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU