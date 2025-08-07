itinisère

Infos transport en commun : L.X05, X06, X07: changement de terminus

Perturbation

Jusqu'au 07/08/2025 - Cars Région

Ce jeudi 07 août, suite à un incident sur la ligne X05, X06, X07, feront leur fin de ligne à l'ancien lieu de dépose, place d'Arsonval et arrêt "Grange Blanche" à Lyon.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers VILLEFONTAINE

  • Car X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU
