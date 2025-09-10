itinisère

Infos transport en commun : L.X05, X06, X07 : arrêt non desservi le 10 septembre

Perturbation

Jusqu'au 10/09/2025 - Cars Région

En raison d'une manifestation secteur Grange Blanche, l'arrêt "Grange Blanche" à Lyon ne sera pas desservi à partir de 7h30 le 10 septembre.
Merci de vous reporter à l'arrêt "Mermoz-Pinel" à Lyon.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

