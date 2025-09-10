Infos transport en commun : L.X05, X06, X07 : arrêt non desservi le 10 septembre
Perturbation
En raison d'une manifestation secteur Grange Blanche, l'arrêt "Grange Blanche" à Lyon ne sera pas desservi à partir de 7h30 le 10 septembre.
Merci de vous reporter à l'arrêt "Mermoz-Pinel" à Lyon.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Régionvers LYON