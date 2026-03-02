itinisère

Infos transport en commun : L.X05, X06 et X07 : retards indéterminés

Perturbation

Jusqu'au 02/03/2026 - Cars Région

Ce lundi 2 mars, en raison d'un accident de la circulation sur l'A43, les cars des lignes X05, X06 et X07 enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers VILLEFONTAINE

  • Car X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU
