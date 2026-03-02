Infos transport en commun : L.X05, X06 et X07 : retards indéterminés
Perturbation
Ce lundi 2 mars, en raison d'un accident de la circulation sur l'A43, les cars des lignes X05, X06 et X07 enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers VILLEFONTAINE
-
X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
-
X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU