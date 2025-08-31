itinisère

Infos transport en commun : L.X05, X06 et X07 : arrêt de dépose décalé dès lundi 2 juin

Perturbation

Jusqu'au 31/08/2025 - Cars Région

Dès lundi 2 juin 2025

 En raison d’un réaménagement de l’arrêt « Grange Blanche » à Lyon, l’arrêt de dépose de cet arrêt pour les lignes X05,X06 et X07 est décalé sur la rue Nungesser Coli.

L’arrêt de montée n’est pas impacté et se trouve toujours sur l’avenue des frères Lumière.

Vous trouverez l’emplacement exact des arrêts sur la carte ci-dessous :

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers VILLEFONTAINE

  • Car X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU
