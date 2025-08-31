Infos transport en commun : L.X05, X06 et X07 : arrêt de dépose décalé dès lundi 2 juin
Perturbation
Dès lundi 2 juin 2025
En raison d’un réaménagement de l’arrêt « Grange Blanche » à Lyon, l’arrêt de dépose de cet arrêt pour les lignes X05,X06 et X07 est décalé sur la rue Nungesser Coli.
L’arrêt de montée n’est pas impacté et se trouve toujours sur l’avenue des frères Lumière.
Vous trouverez l’emplacement exact des arrêts sur la carte ci-dessous :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers VILLEFONTAINE
-
X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
-
X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU