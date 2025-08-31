Jusqu'au 31/08/2025 - Cars Région

Dès lundi 2 juin 2025

En raison d’un réaménagement de l’arrêt « Grange Blanche » à Lyon, l’arrêt de dépose de cet arrêt pour les lignes X05,X06 et X07 est décalé sur la rue Nungesser Coli.

L’arrêt de montée n’est pas impacté et se trouve toujours sur l’avenue des frères Lumière.

Vous trouverez l’emplacement exact des arrêts sur la carte ci-dessous :

Merci de votre compréhension.