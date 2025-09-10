Infos transport en commun : L.X05, X06 : arrêts non desservis
Perturbation
Ce mercredi 10 septembre, en raison des manifestations et des blocages en cours, les arrêts "Luzay Parking" sur la X05 et "ZI Rue du Ruisseau", "Dauphine" & "Luzay Parking" sur la X06 ne sont pas desservis jusqu’à nouvel ordre.
Le terminus de ces lignes est toujours reporté à "Mermoz-Pinel" à Lyon jusqu’à la fin de l"évènement.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers VILLEFONTAINE
-
X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU