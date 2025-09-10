itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 10/09/2025

Infos transport en commun : L.X05, X06 : arrêts non desservis

Perturbation

Jusqu'au 10/09/2025 - Cars Région

Ce mercredi 10 septembre, en raison des manifestations et des blocages en cours, les arrêts "Luzay Parking" sur la X05 et "ZI Rue du Ruisseau", "Dauphine" & "Luzay Parking" sur la X06 ne sont pas desservis jusqu’à nouvel ordre.

Le terminus de ces lignes est toujours reporté à "Mermoz-Pinel" à Lyon jusqu’à la fin de l"évènement.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers VILLEFONTAINE

  • Car X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU
Voir toutes les infos trafic