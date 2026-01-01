Infos transport en commun : L.X05, X06 : arrêts non desservis et retards
Perturbation
Suite au mouvement des agriculteurs, les arrêts "Luzais Parking" et "Dauphiné" à Saint Quentin Fallavier ne seront pas desservis pour une durée indeterminée. Des retards sont à prévoirs.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
- Dauphiné ST QUENTIN FALLAVIER
- Luzais Parking ST QUENTIN FALLAVIER
X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON