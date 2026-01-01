itinisère

Infos transport en commun : L.X05, X06 : arrêts non desservis et retards

Perturbation

Jusqu'au 06/01/2026 - Cars Région

Suite au mouvement des agriculteurs, les arrêts "Luzais Parking" et "Dauphiné" à Saint Quentin Fallavier ne seront pas desservis pour une durée indeterminée. Des retards sont à prévoirs.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    • Dauphiné ST QUENTIN FALLAVIER
    • Luzais Parking ST QUENTIN FALLAVIER
    vers VILLEFONTAINE
    • Luzais Parking ST QUENTIN FALLAVIER
    • Dauphiné ST QUENTIN FALLAVIER

  • Car X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    • Luzais Parking ST QUENTIN FALLAVIER
    vers BOURGOIN JALLIEU
    • Luzais Parking ST QUENTIN FALLAVIER
