Jusqu'au 23/03/2023 - Cars Région

Ce jeudi 23 mars, en raison du mouvement social et de la manifestation à Bourgoin le terminus de la ligne se fera à "Joliot Curie" à Bourgoin. Arrêt "Pont Saint Michel" non desservi. Blocage de l'accès à l'arrêt "La Grive" non desservi

Merci de votre compréhension.