Jusqu'au 07/07/2022 - Cars Région

Ces lundi 4, mardi 5 et jeudi 7 juillet, suite aux fermetures des groupes scolaires LEAP Paul Claudel et Jean Paul II à Villemoirieu, sur la ligne x04, départ à 8h20 de Pusignan en dir. de Villemoirieu et départ à 12h11 de Villemoirieu en direction de Meyzieu ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension