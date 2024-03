Jusqu'au 21/03/2024 - Cars Région

Ce jeudi 21 mars, les départs à 7h11 et à 7h27 de Crémieu en direction de Meyzieu et le départ à 19h10 de Meyzieu en direction de Crémieu ne seront pas effectués. Le conducteur sont absents et n'ont pas pu être remplacés.

Merci de votre compréhension.