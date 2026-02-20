itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 20/02/2026

Infos transport en commun : L.X04 : cars non équipés de porte-vélos et couleurs des cars non conformes

Perturbation

Jusqu'au 20/02/2026 - Cars Région

Attention, ce vendredi 20 février, certains cars de la ligne X04, ne seront pas équipés de porte-vélos et ne seront pas aux couleurs cars Région.

Ci-dessous les départs concernés :

  • Départ à 16h50 de Meyzieu en direction de Crémieu.
  • Départ à 18h39 de Crémieu en direction de Meyzieu
  • Départ à 19h30 de Meyzieu en direction de Crémieu.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car X04 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Cars Région

    vers MEYZIEU
    vers CREMIEU
Voir toutes les infos trafic