Infos transport en commun : L.X04 : cars non équipés de porte-vélos et couleurs des cars non conformes
Perturbation
Attention, ce vendredi 20 février, certains cars de la ligne X04, ne seront pas équipés de porte-vélos et ne seront pas aux couleurs cars Région.
Ci-dessous les départs concernés :
- Départ à 16h50 de Meyzieu en direction de Crémieu.
- Départ à 18h39 de Crémieu en direction de Meyzieu
- Départ à 19h30 de Meyzieu en direction de Crémieu.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
X04 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers CREMIEU