Jusqu'au 24/05/2023 - Cars Région

Mercredi 24 mai 2023

Entre 13h30 et 18h00

Arrêts "Transformateur" et "Centre Commercial" à Charvieu-Chavagneux non desservis

En raison de la manifestation sportive "Alpes Isère Tour" organisée sur la commune de Charvieu-Chavagneux, les arrêts "Transformateur" et "Centre Commercial" à Charvieu-Chavagneux ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l'arrêt "Le Piarday" à Charvieu-Chavagneux ou "Mairie" à Pont-de-Chéruy.

Des retards sont également à prévoir.

Merci de votre compréhension.