Jusqu'au 16/02/2023 - Cars Région

Ce jeudi 16 février, en raison du mouvement social et de la manifestation en centre-ville de Grenoble, sur les lignes X01 et X02, de 8h30 à 16h, les arrêts "Sablons" à La Tronche , "Hôtel de ville", "Chavant", "Victor Hugo", "Docteur Mazet", Gares" et "Durand Savoyat" à Grenoble ne sont pas desservis.

Merci de vous reporté aux arrêts "Montbonnot Pré de l'eau" à Montbonnot St Martin et "Marie Louise Paris - CEA" à Grenoble