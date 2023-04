Jusqu'au 13/04/2023 - Cars Région

Ce jeudi 13 avril, en raison d'un mouvement social et des manifestations, sur les lignes X01 et X02, les arrêts entre "Pré de l'eau Rond Point" à Montbonnot et "Durand Savoyant" dans le sens Lumbin -> Voiron et les arrêts entre "Pré de l'eau Rond Point" à Montbonnot et "Marie-Louise Paris CEA" à Grenoble dans le sens Voiron -> Lumbin ne seront pas desservis entre 13h00 et 17h30.