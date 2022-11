Jusqu'au 31/12/2022 - Cars Région

A partir du lundi 26 septembre 2022

et pour une durée indéterminée

Entre 20h30 et 06h00, sauf week-end et jours fériés

Dans les 2 sens de circulation

Travaux A480 / Perturbations importantes

En raison des fermetures nocturnes de l'A480, des perturbations sont à prévoir, entre 20h30 et 06h00, dans les deux sens de circulation.

L'arrêt "San Marino Barrage" sera déplacé au niveau du parking relais.

Les arrêts "Oxford", "Marie-Louise Paris - CEA" et "Durand Savoyat" à Grenoble ne seront pas desservis. Merci de vous reporter à l'arrêt "San Marino Barrage" à Saint-Egrève ou "Gares" à Grenoble.

Aussi des retards sont à prévoir.

Merci de votre compréhension