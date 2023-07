Jusqu'au 04/07/2023 - Cars Région

Ce merdi 4 juillet, en raison de la suspension du réseau cars Région, les départs de la ligne X01 à 18h18 et 18h28 de Lumbin en direction de Voiron et le départ à 18h20 et 18h40 de Voiron en direction de Lumbin, termineront à l'arrêt Grenoble "Gares".

Merci de votre compréhension