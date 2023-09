Jusqu'au 28/09/2023 - Cars Région

Du mardi 26 au jeudi 28 septembre 2023 inclus

Entre 20h30 et 05h00

Arrêts "Durand Savoyat", "Marie-Louise Paris - CEA", "Oxford" à Grenoble et "San Marino Barrage à Saint-Egrève non desservis

Dans le sens Lumbin➔Voiron

En raison des fermetures de l'A480 et de la N481, des perturbations sont à prévoir, entre 20h30 et 05h00, dans le sens Lumbin➔Voiron.

Les arrêts "Durand Savoyat", "Marie-Louise Paris - CEA", "Oxford" à Grenoble et "San Marino Barrage" à Saint-Egrève ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l'arrêt "Cap38" à Saint-Egrève ou "Gares" à Grenoble.

Aussi des retards sont à prévoir.

Merci de votre compréhension